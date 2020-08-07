Тариф на холодну та гарячу воду в Києві у 2020 не зміниться – КМДА

У зв’язку з коронакризою в Києві вартість холодної та гарячої води в 2020 році не зросте.

Про це повідомив заступник міського голови Петро Пантелеєв.

За його словами, Київводоканал звернувся до КМДА з приводу підвищення тарифів, але київська влада не має наміру збільшувати платіжки, бо людям під час епідемії важко матеріально.

КМДА закликала Київводоканал знайти внутрішні резерви на підприємстві, щоб вийти із ситуації.

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Зросла ціна на газ для населення за серпень

Ціна газу для населення в серпні зросла на 0,27 грн за куб.м.

Нафтогаз підняв ціну на бликитне паливо на 9% порівняно з минулим місяцем через те, що ринок входить у сезон високих цін.