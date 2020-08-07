Статистика коронавірусу у Києві на 7 серпня свідчить про 9 178 хворих, за добу виявили ще 186 випадків. Це стало новим антирекордом.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 142 особи, за добу жоден хворий не помер.

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Водночас повністю одужало від Covid-19 3 163 пацієнти, за добу – 26.

Коронавірус 6 серпня

Коронавірус у Києві зафіксовано ще у 180 осіб. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 6 серпня склала 8 992.

Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян. Одужали 49 осіб. Всього коронавірус подолали 3 137 жителів Києва.