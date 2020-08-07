Укразалізниця відновлює рух ще 14 приміських потягів (СПИСОК)

Укрзалізниця відновила курсування ще 14 приміських поїздів територією Південної, Одеської та Донецької залізниць.
Тому з 7 серпня почнуть курсувати потяги №6677 Харків-Пасажирський — Зачепилівка (18.40-21.44) і №6678 Зачепилівка — Харків-Пасажирський (06.09-09.29).
Одеською залізницею з 7 серпня відновлять рух приміські потяги:
- – №6632 Гайворон — Вінниця (00.58-06.25). Курсуватимуть у понеділок, середу, п’ятницю та неділю;
- – №6631 Вінниця — Гайворон (18.20-23.47). Курсуватимуть у понеділок, середу, п’ятницю та неділю.
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З 10 серпня знову почнуть їздити потяги №6704 Херсон — Снігурівка (20.20-21.25) і №6703 Снігурівка — Херсон (22.30-23.50).
Донецькою залізницею з 10 серпня відновлять рух такі приміські потяги:
- №6502 Попасна — Сіверськ (03.44-05.24);
- №6501 Сіверськ — Попасна (06.40-08.20);
- №6504 Попасна — Сіверськ (13.00-14.40);
- №6503 Сіверськ — Попасна (15.40-17.20);
- №6955 Волноваха — Комиш-Зоря (07.22-09.54);
- №6956 Комиш-Зоря — Волноваха (12.48-15.24);
- №6957 Волноваха — Комиш-Зоря (18.54-21.11);
- №6958 Комиш-Зоря — Волноваха (02.50-05.10).
Крім того, вже з 7 серпня Укрзалізниця відновила продаж 100% місць в київських потягах. Продаж квитків на усі місця діятиме у поїздах із 800-ю нумерацією.
Серед маршрутів з Києва – міста Конотоп, Фастів, Шостка, Чернігів, Жмеринка, Рівне та інші.