Укразалізниця відновлює рух ще 14 приміських потягів (СПИСОК)

Укрзалізниця відновила курсування ще 14 приміських поїздів територією Південної, Одеської та Донецької залізниць.

Тому з 7 серпня почнуть курсувати потяги №6677 Харків-Пасажирський — Зачепилівка (18.40-21.44) і №6678 Зачепилівка — Харків-Пасажирський (06.09-09.29).

Одеською залізницею з 7 серпня відновлять рух приміські потяги:

– №6632 Гайворон — Вінниця (00.58-06.25). Курсуватимуть у понеділок, середу, п’ятницю та неділю;

– №6631 Вінниця — Гайворон (18.20-23.47). Курсуватимуть у понеділок, середу, п’ятницю та неділю.

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З 10 серпня знову почнуть їздити потяги №6704 Херсон — Снігурівка (20.20-21.25) і №6703 Снігурівка — Херсон (22.30-23.50).

Донецькою залізницею з 10 серпня відновлять рух такі приміські потяги:

№6502 Попасна — Сіверськ (03.44-05.24);

№6501 Сіверськ — Попасна (06.40-08.20);

№6504 Попасна — Сіверськ (13.00-14.40);

№6503 Сіверськ — Попасна (15.40-17.20);

№6955 Волноваха — Комиш-Зоря (07.22-09.54);

№6956 Комиш-Зоря — Волноваха (12.48-15.24);

№6957 Волноваха — Комиш-Зоря (18.54-21.11);

№6958 Комиш-Зоря — Волноваха (02.50-05.10).

Крім того, вже з 7 серпня Укрзалізниця відновила продаж 100% місць в київських потягах. Продаж квитків на усі місця діятиме у поїздах із 800-ю нумерацією.

Серед маршрутів з Києва – міста Конотоп, Фастів, Шостка, Чернігів, Жмеринка, Рівне та інші.