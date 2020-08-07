Центральна комісія ТЕБ та НС встановила в Україні нові рівні епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Кожної п’ятниці на плановій комісії влада аналізуватиме показники інфікувань коронавірусу та визначатиме перелік регіонів, які увійшли до однієї з чотирьох зон – зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної.

Цей перехід починатиметься відповідно з понеділка і триватиме тиждень, тобто буде два дні, щоб регіон підготувався до переходу, якщо це буде потрібно.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли п’ять днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників.

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Карта зі статистикою поширення Covid-19

Слідкувати за ситуацією з кількістю госпіталізованих осіб із підозрою та підтвердженими випадками захворювання на Covid-19 в Україні можна на карті РНБО, яка оновлюється щоденно.