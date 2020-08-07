З видом на море: Малюська анонсував продаж колонії в Одесі

Найближчим часом на продаж буде виставлено Південну виправну колонію (№51) в Одесі.

Міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що всі кошти від продажу підуть на будівництво нової виправної установи області, але вже за межами Одеси.

– Є одразу кілька майже готових лотів. Ось один з них: колонія №51, розташована в Одесі, на Люстдорфській дорозі, 9. Площа земельної ділянки – 5,983 га, площа будівель – 14 482 кв. м.

Він також акцентує на тому, що будівля розташована в гарному місці: до центру Одеси лише 4 км, а до узбережжя Чорного моря – 3,5 км.

Читайте: Бунт в одеській колонії: чому ув’язнені влаштували протест

Торги розпочнуться після продажу колонії в Коцюбинському на Київщині.

Бунт у колонії в Одесі

Наприкінці травня 2019 року у Південній виправній колонії (№51) в Одесі стався бунт, який потім спричинив масштабну пожежу.

За неофіційною інформацією, в’язні зчинили бунт через погані умови утримання. Близько ста людей забарикадувалися всередині.

Представник омбудсмена Людмили Денісової Олександр Остапенко повідомив, що причиною бунту стали обшуки, які проводили у засуджених.

З 28 травня в колонії ввели особливий режим, а згодом у Мін’юсті вирішили законсервувати Південну колонію через руйнування, завдані бунтівниками.

Усіх в’язнів протягом декількох тижнів було перевезено до інших виправних установ.