PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Час мобілізувати сили: Зеленський готується до другої хвилі Covid-19

Через стрімке зростання кількості випадків захворювання Covid-19 в Україні президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно оцінити готовність лікарень надавати допомогу хворим.

За підсумками такого огляду, уряд повинен забезпечити лікарні усім необхідним обладнанням, а медичних працівників засобами індивідуального захисту.

– Уряду час мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу, — сказав Зеленський.

Читайте: У столиці за добу виявили рекордну кількість інфікованих

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Антирекордний приріст Covid-19

Статистика МОЗ свідчить, що за добу 8 серпня в Україні підтвердили  1 489 випадків коронавірусу. Це абсолютний антирекорд добового приросту, який невпинно зростає уже кілька днів поспіль.

Загальний показник інфікувань від початку пандемії зупинився на позначці 79 750 інфікованих.

Від коронавірусної хвороби померло 1 879 особи, за добу – 27. Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів.

Джерело: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка