Через стрімке зростання кількості випадків захворювання Covid-19 в Україні президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно оцінити готовність лікарень надавати допомогу хворим.

За підсумками такого огляду, уряд повинен забезпечити лікарні усім необхідним обладнанням, а медичних працівників засобами індивідуального захисту.

– Уряду час мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу, — сказав Зеленський.

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Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Антирекордний приріст Covid-19

Статистика МОЗ свідчить, що за добу 8 серпня в Україні підтвердили 1 489 випадків коронавірусу. Це абсолютний антирекорд добового приросту, який невпинно зростає уже кілька днів поспіль.

Загальний показник інфікувань від початку пандемії зупинився на позначці 79 750 інфікованих.

Від коронавірусної хвороби померло 1 879 особи, за добу – 27. Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів.