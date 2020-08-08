Двох українських журналістів телеканалу Настоящее время Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка після затримання у готелі Мінська 7 серпня депортували до України.

Працівників медіа, які висвітлювали виборчу кампанію у Білорусі, повернули на батьківщину рейсом Мінськ-Одеса.

Виліт відбувся 7 серпня о 23.40.

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Водночас причина такого рішення поки не уточнюється.

Затримання українських журналістів у Мінську

7 серпня у Мінську затримали трьох журналістів телеканалу Настоящее время, серед них двоє українців: журналістка програми Вечер Ірина Ромалійська та кореспондент каналу у Празі Іван Гребенюк.

Працівників ЗМІ відвезли до Московського РУВС Мінська.

Водночас у Національній спілці журналістів України засудили такий крок правоохоронців Білорусі та закликали поважати права працівників ЗМІ.