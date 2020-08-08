Через різке погіршення епідситуації в Україні Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи.

У суботу, 8 серпня, уряд проведе позачергове засідання.

– Кілька разів на тиждень проводитимуться засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні, – уточнює прес-служба Кабміну.

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На першому позачерговому засіданні розглянуть ситуацію у регіонах і містах, де ситуація найскладніша – Київ, Львівська, Одеська та Харківська області, а також у Криму, де реальні показники кількості хворих на коронавірус можуть занижуватися.

Поділ України на зони карантину

Уряд поділив Україну на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. У кожній з них залежно від епідситуації діють ті чи інші обмеження.

Наприклад, у регіонах червоної зони зупиняють роботу громадського транспорту, закривають школи, ресторани і ТРЦ.

Нові правила діють з 1 серпня 2020 року.