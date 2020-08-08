В Україні знову зафіксували погіршення епідситуації та новий антирекорд добового приросту хворих на коронавірус. Через це президент України Володимир Зеленський доручив уряду мобілізувати сили у боротьбі з Covid-19.

Кабмін уже відреагував та призупинив роботу пропускних пунктів на кордоні між Україною та окупованим Кримом.

Станом на 8 серпня 2020 року в Україні підтвердили 79 750 випадків захворювання на коронавірус, за добу – 1 489 нових, що є абсолютним антирекордом.

Найскладніша ситуація у таких регіонах:

Львівській області – 10 726 підтверджених і 154 нових випадки;

– 10 726 підтверджених і 154 нових випадки; Рівненській області – 6 747 підтверджених і 109 нових випадків;

– 6 747 підтверджених і 109 нових випадків; Чернівецькій області – 6 565 підтверджених і 88 нових випадків.

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Не покращується епідситуація і у Києві: у столиці 9 378 підтверджених та 200 нових випадків, що також є новим антирекордом.

Найбільше вірус поширений у Дарницькому районі міста – 1 542 випадки.

Через стрімке зростання кількості нових випадків Covid-19 президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю мобілізувати сили, щоб не допустити другої хвилі захворювання. Кабмін має також оцінити готовність лікарень надавати допомогу хворим.

В уряді на погіршення епідситуації уже відреагували новими обмеженням: Кабмін припинив роботу пропускних пунктів з окупованим Кримом. Обмеження почнуть діяти з 9 серпня 2020 року до кінця місяця.

– Винятком стануть громадяни України, які зареєстровані у Криму або Севастополі, – повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Водночас до старту нового навчального року залишилося менше місяця, і у МОЗ вирішують, як організувати навчання школярів. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на коронавірус.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 8 серпня, від вірусу за час пандемії померло 1 879 осіб, за минулу добу – 27.

Водночас одужати вдалося 43 055 пацієнтам, за останню добу – 600.

В Україні на коронавірус частіше хворіють жінки, ніж чоловіки.