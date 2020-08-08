8 серпня у Києві зафіксували 9 378 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 200 нових.
Захворіли:
- 99 жінок – від 18 до 85 років;
- 90 чоловіків – від 19 до 78 рокiв;
- сім дівчаток – від 2 до 17 років;
- чотири хлопчики – від 4 до 16 років.
До лікарень столиці за добу госпіталізували 17 пацієнтів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Голосіївський – 746;
- Дарницький – 1 542;
- Деснянський – 1 163;
- Дніпровський – 1 084;
- Оболонський – 812;
- Печерський – 888;
- Подільський – 574;
- Святошинський – 787;
- Солом’янський – 1 003;
- Шевченківський – 779.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 8 серпня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 8 серпня, у країні підтвердили 1 489 нових випадків. Загалом за час пандемії захворіли 9 750 осіб.
Від коронавірусу за увесь час померли 1 879 людей, за добу – 27.
Водночас одужати вдалося 43 055 пацієнтам, за добу – 600.