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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

8 серпня у Києві зафіксували 9 378 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 200 нових.

Захворіли:

  • 99 жінок – від 18 до 85 років;
  • 90 чоловіків – від 19 до 78 рокiв;
  • сім дівчаток – від 2 до 17 років;
  • чотири хлопчики – від 4 до 16 років.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 17 пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

  • Голосіївський – 746;
  • Дарницький – 1 542;
  • Деснянський – 1 163;
  • Дніпровський – 1 084;
  • Оболонський – 812;
  • Печерський – 888;
  • Подільський – 574;
  • Святошинський – 787;
  • Солом’янський – 1 003;
  • Шевченківський – 779.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 8 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 8 серпня, у країні підтвердили 1 489 нових випадків. Загалом за час пандемії захворіли 9 750 осіб.

Від коронавірусу за увесь час померли 1 879 людей, за добу – 27.

Водночас одужати вдалося 43 055 пацієнтам, за добу – 600.

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