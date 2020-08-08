Кучеренко Олексій балотується в мери Києва

Олексій Кучеренко представлятиме Батьківщину на виборах міського голови Києва.

Лідер політсили Юлія Тимошенко переконана, що цей кандидат зможе стати професійним мером.

Кучеренко назвав свої пріоритети на посаді мера Києва у разі обрання: повний аудит фінансової й бюджетної системи столиці, безпека та комфорт проживання громадян та питання тарифів.

Що відомо про Кучеренка

Закінчив КНУ ім.Т. Г. Шевченка за спеціальністю Прикладна математика та НАДУ при президентові за фахом Державне управління. Є кандидатом соціологічних наук та академіком Української муніципальної академії.

У 2000 році заснував і очолив Інститут соціально-економічних досліджень, з того ж року — співголова Всеукраїнської організації місцевого та регіонального розвитку Міжрегіональний союз.

Був народним депутатом трьох скликань та у 2019 році був ще раз обраний від ВО Батьківщина номером 18 у списку як безпартійний. Є першим заступником голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Кандидати від Слуги народу

16 липня у партії Слуга народу влаштували внутрішньопартійний праймеріз на кандидата на посаду міського голови Києва.

У праймеріз брали участь п’ятеро нардепів: Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Перемогла депутат Ірина Верещук, яка піде на вибори під брендом Слуги народу.

Інші кандидати уже пообіцяли балотуватись самовисуванцями.

Вибори мають відбутись 25 жовтня 2020 року.