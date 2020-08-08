Україна не втручалася у вибори США і буде цього робити.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США, – зазначив президент.

Він додав, що запобігання втягування України у внутрішню політику США – це питання національної безпеки.

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– Тому вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, та не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми, – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що репутація України коштує набагато більше, ніж репутація будь-якого з українських політиків.

– Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски, – підсумував Володимир Зеленський.

Плівки Деркача

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, де нібито американський політик Джозеф Байден змушує екс-президента України Петра Порошенка прийняти потрібні йому рішення.

Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня сказав, що реагувати на інформацію Деркача повинні правоохоронні органи.

20 травня вранці Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав перевірку заяви нардепа за статтею державна зрада і зловживання владою.

Петро Порошенко назвав “плівки” спробою вплинути на ставлення США до України.

Джо Байден є претендентом на крісло у Білому домі. За останніми соцопитуваннями у США демократ Байден випередив чинного президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.

Управління національної контррозвідки США заявило, що Росія використовувала нарепутата Андрія Деркача, щоб очорнити Джо Байдена.