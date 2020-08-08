Погода на 8 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 8 серпня буде по-літньому спекотною, але з грозами в деяких областях.

Зокрема, на заході країни синоптики прогнозують +27-30° вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +16-18°. Дощі і грози очікуються у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

У центральних і північних регіонах вдень очікується до +29°, а вночі +15-18°. На сході країни температура повітря коливатиметься в межах +29-31°.

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На півдні країни температура повітря вдень становитиме +32-34°, а вночі – 20-22 вище нуля.

У Києві 8 серпня буде спекотно, стовпчики термометрів вдень показуватимуть +27-29°, а вночі – 16-18 вище нуля.

Загалом погода у серпні у першій половині місяця буде спекотною. Температура коливатиметься в межах +28°-34° без істотних опадів.

Похолодання синоптики обіцяють з 18-20 серпня, коли циклон принесе дощі і грози.