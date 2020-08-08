В Україні хочуть створити систему відслідковування контактів людей, які захворіли на коронавірус.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
– Це надасть можливість нам оперативніше реагувати та розривати ланцюги захворювань, – прокоментував Денис Шмигаль.
Читайте: Час мобілізувати сили: Зеленський готується до другої хвилі Covid-19
До виконання завдання долучать спеціалістів МОЗ, МВС та Мінцифри. Нова система має слідкувати за контактами хворих та контролювати дотримання самоізоляції. Ці дослідження мають бути системними, уточнив очільник уряду.
Дотримання самоізоляції в Україні
Ефективним способом боротьби з поширенням коронавірусної хвороби є обмеження контактів хворого та дотримання ним самоізоляції.
Уряд чітко визначив перелік осіб, які мають певний час жити в таких умовах, серед них – хворі на коронавірус та ті, хто повернувся з країн червоної зони.
Факти ICTV розповідали про правила самоізоляції в Україні, а також які штрафи передбачені за її порушення.