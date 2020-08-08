В Україні хочуть створити систему відслідковування контактів людей, які захворіли на коронавірус.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

– Це надасть можливість нам оперативніше реагувати та розривати ланцюги захворювань, – прокоментував Денис Шмигаль.

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До виконання завдання долучать спеціалістів МОЗ, МВС та Мінцифри. Нова система має слідкувати за контактами хворих та контролювати дотримання самоізоляції. Ці дослідження мають бути системними, уточнив очільник уряду.

Дотримання самоізоляції в Україні

Ефективним способом боротьби з поширенням коронавірусної хвороби є обмеження контактів хворого та дотримання ним самоізоляції.

Уряд чітко визначив перелік осіб, які мають певний час жити в таких умовах, серед них – хворі на коронавірус та ті, хто повернувся з країн червоної зони.

Факти ICTV розповідали про правила самоізоляції в Україні, а також які штрафи передбачені за її порушення.