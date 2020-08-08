ЦВК скасувала місцеві вибори в окремих громадах на Донбасі

Центральна виборча комісія України ухвалила рішення, що проведення місцевих виборів 25 жовтня в окремих громадах Донецької та Луганської областей неможливе.

Відповідне рішення було ухвалене ухвалене на засіданні ЦВК 8 серпня.

Комісія взяла до відома висновки військово-цивільних адміністрацій, які надійшли 7 серпня.

Читайте: ЦВК змінила процедуру визначення виборчої адреси

– До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєверодонецького і Щастинська районів Луганської області, – зазначили у ЦВК.

Також комісія звернула увагу на висновок Луганської обласної військово-цивільної адміністрації про те, що місцеві вибори неможливо організувати і провести на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району на виборчих дільницях № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277.

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня.

Дату місцевих виборів в Україні встановили під час засідання у Верховній Раді 16 липня.

25 жовтня пройдуть місцеві вибори, зокрема, обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

Старт виборчої кампанії намічений на 5 вересня.