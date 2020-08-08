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Факти / Україна / Суспільство

У столиці за добу виявили рекордну кількість інфікованих

У Києві за добу виявили 200 випадків інфікування, що також є абсолютним антирекордом, як і добовий приріст по Україні.

Уже чотири дні поспіль столиця б’є власні рекорди за кількістю хворих.

Загалом у столиці виявили 9 378 пацієнтів з Covid-19.

  • померло – 145 пацієнтів;
  • одужало – 3 163 особи;
  • хворіє ще 6 070 інфікованих.

Читайте: Знову антирекорд: в Україні невпинного зростає добовий приріст заражень

Захворіли:

  • 99 жінок віком від 18 до 85 років;
  • 90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв;
  • 7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Коронавірус у Києві

Статистика коронавірусу у Києві на 7 серпня свідчить про 9 178 хворих, за добу виявили ще 186 випадків.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 142 особи, за добу жоден хворий не помер.

Водночас повністю одужало від Covid-19 3 163 пацієнти, за добу – 26.

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