У Києві за добу виявили 200 випадків інфікування, що також є абсолютним антирекордом, як і добовий приріст по Україні.
Уже чотири дні поспіль столиця б’є власні рекорди за кількістю хворих.
Загалом у столиці виявили 9 378 пацієнтів з Covid-19.
- померло – 145 пацієнтів;
- одужало – 3 163 особи;
- хворіє ще 6 070 інфікованих.
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Захворіли:
- 99 жінок віком від 18 до 85 років;
- 90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв;
- 7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Коронавірус у Києві
Статистика коронавірусу у Києві на 7 серпня свідчить про 9 178 хворих, за добу виявили ще 186 випадків.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 142 особи, за добу жоден хворий не помер.
Водночас повністю одужало від Covid-19 3 163 пацієнти, за добу – 26.