У Києві за добу виявили 200 випадків інфікування, що також є абсолютним антирекордом, як і добовий приріст по Україні.

Уже чотири дні поспіль столиця б’є власні рекорди за кількістю хворих.

Загалом у столиці виявили 9 378 пацієнтів з Covid-19.

померло – 145 пацієнтів;

одужало – 3 163 особи;

хворіє ще 6 070 інфікованих.

Читайте: Знову антирекорд: в Україні невпинного зростає добовий приріст заражень

Захворіли:

99 жінок віком від 18 до 85 років;

90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв;

7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Коронавірус у Києві

Статистика коронавірусу у Києві на 7 серпня свідчить про 9 178 хворих, за добу виявили ще 186 випадків.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 142 особи, за добу жоден хворий не помер.

Водночас повністю одужало від Covid-19 3 163 пацієнти, за добу – 26.