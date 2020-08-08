Український журналіст-розслідувач Михайло Ткач знайшов у себе вдома ознаки прослуховувального пристрою.
Медійник проводить розслідування у рамках програми Схеми: корупція у деталях.
– Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців, – написав Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.
Читайте: Прослуховування Гончарука: СБУ провела понад 20 обшуків, будуть допити
Про встановлення відповідного пристрою журналіста попередило поінформоване джерело. Працівник ЗМІ викликав правоохоронців для фіксування протиправної дії.
Затримання українських журналістів у Мінську
7 серпня у готелі Мінська затримали журналістів телеканалу Настоящее время, сере яких двоє українців – Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк.
Вони висвітлювали виборчу кампанію у Білорусі.
Після затримання медійників доправили до Московского РУВС Мінська, а потім депортували до України.
Джерело: Mykhailo Tkach