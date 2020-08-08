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Факти / Україна

Український журналіст виявив вдома ознаки прослуховувального пристрою

Український журналіст-розслідувач Михайло Ткач знайшов у себе вдома ознаки прослуховувального пристрою.

Медійник проводить розслідування у рамках програми Схеми: корупція у деталях.

– Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців, – написав Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

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Про встановлення відповідного пристрою журналіста попередило поінформоване джерело. Працівник ЗМІ викликав правоохоронців для фіксування протиправної дії.

  • Поліція прослушка Ткач
  • Михайло Ткач прослушка
  • Поліція прослушка Ткач
  • Поліція прослушка Ткач
  • Михайло Ткач прослушка
  • Поліція прослушка Ткач
Український журналіст виявив вдома ознаки прослуховувального пристрою / 3 фотографии

Затримання українських журналістів у Мінську

7 серпня у готелі Мінська затримали журналістів телеканалу Настоящее время, сере яких двоє українців – Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк.

Вони висвітлювали виборчу кампанію у Білорусі.

Після затримання медійників доправили до Московского РУВС Мінська, а потім депортували до України.

Джерело: Mykhailo Tkach

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