Напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на Covid-19, оскільки, за словами міністра охорони здоров’я, у цьому немає жодної потреби.

Про це чиновник заявив під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

– Така функція не передбачена і у ній немає потреби. Алгоритм тестувань прописаний у нормативній базі і там є всі категорії людей, що потребують тестувань – вчителів там немає, – наголосив Степанов.

Він додав, що тестування можливе тільки у випадку появи симптомів коронавірусної хвороби.

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Україну поділили на чотири зони

В Україні з 3 серпня чинний режим розподілу на чотири зони, для кожної з яких визначено свої карантинні правила.

У червоній зоні опинилися: Харків, Костопільський район (Рівненська область), Кіцманський район (Чернівецька область).

У помаранчевій: Чернівці, Волинська область (Луцьк, Луцький район, Любашівський район), Івано-Франківська область (Івано-Франківськ, Городенківський район), Рівненська область (Рівненський район).

У жовтій: кілька регіонів з Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Всі інші – в зеленій.