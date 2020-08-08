Статистика МОЗ свідчить, що за добу 8 серпня в Україні підтвердили 1 489 випадків коронавірусу. Це абсолютний антирекорд добового приросту, який невпинно зростає уже кілька днів поспіль.

Загальний показник інфікувань від початку пандемії зупинився на позначці 79 750 інфікованих.

Від коронавірусної хвороби померло 1 879 особи, за добу – 27.

Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів.

Приріст заражень у регіонах:

Вінницька область — 2 955 (+23)

Волинська область — 4 226 (+64)

Дніпропетровська область — 1 525 (+17)

Донецька область — 965 (+20)

Житомирська область — 2 101 (+37)

Закарпатська область — 5 697 (+82)

Запорізька область — 919 (+24)

Івано-Франківська область — 5 552 (+126)

Кіровоградська область — 718 (+4)

м. Київ — 9 378 (+200)

Київська область — 4 128 (+70)

Львівська область — 10 726 (+154)

Луганська область — 152 (+6)

Миколаївська область — 696 (+14)

Одеська область — 4 069 (+165)

Полтавська область — 491 (+2)

Рівненська область — 6 747 (+109)

Сумська область — 653 (+17)

Тернопільська область — 3 257 (+45)

Харківська область — 4 661 (+134)

Херсонська область — 259 (+2)

Хмельницька область — 1 323 (+37)

Чернівецька область — 6 565 (+88)

Черкаська область — 996 (+21)

Чернігівська область — 991 (+26)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Київ – 22.21%

Львів – 21.08%

Івано-Франківськ – 20.29%

Вінниця – 17.15%

Ужгород – 16%

Коронавірус 7 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 7 серпня свідчить про 78 261 хворого, за добу захворіло ще 1 453 українця. Це новий антирекорд за кількість хворих за добу.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 852 особи, за добу – 33 людини.