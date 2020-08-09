Статистика коронавірусу в Києві на 9 серпня свідчить про 9 498 хворих, за добу виявили ще 120 хворих. Добовий приріст пішов на спад після кількох днів зростання.

Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. Водночас одужало 3 205 пацієнтів.

Захворіли:

55 жінок віком від 19 до 69 років

54 чоловіка віком від 21 до 82 років

4 дівчинки від 4 до 10 років

7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському та Солом‘янському по – 17 випадків. Та в Голосіївському районі — 13 випадків.

Коронавірус 8 серпня

Для порівняння, коронавірус у Києві 8 серпня за добу виявили у 200 людей, що стало абсолютним антирекордом, як і добовий приріст по Україні.

Уже чотири дні поспіль столиця б’є власні рекорди за кількістю хворих.

Загалом у столиці виявили 9 378 пацієнтів з Covid-19.