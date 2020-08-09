Статистика коронавірусу в Києві на 9 серпня свідчить про 9 498 хворих, за добу виявили ще 120 хворих. Добовий приріст пішов на спад після кількох днів зростання.
Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. Водночас одужало 3 205 пацієнтів.
Захворіли:
- 55 жінок віком від 19 до 69 років
- 54 чоловіка віком від 21 до 82 років
- 4 дівчинки від 4 до 10 років
- 7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 5 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
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Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському та Солом‘янському по – 17 випадків. Та в Голосіївському районі — 13 випадків.
Коронавірус 8 серпня
Для порівняння, коронавірус у Києві 8 серпня за добу виявили у 200 людей, що стало абсолютним антирекордом, як і добовий приріст по Україні.
Уже чотири дні поспіль столиця б’є власні рекорди за кількістю хворих.
Загалом у столиці виявили 9 378 пацієнтів з Covid-19.