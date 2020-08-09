Станом на ранок 9 серпня на адміністративному кордоні з Кримом черг на КПВВ із боку материкової частини України немає.

Про це повідомив начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.

– На цей час на КПВВ Каланчак, Чаплинка і Чонгар черг немає, проблемних питань немає. Ми не спілкуємося з окупаційною владою, тому сказати, наскільки великі черги були там (на російських КПВВ у Криму, – Ред.), ми не можемо. З боку материкової частини України жодних черг за минулу добу не було, – зазначив Шевцов.

Заява голови Меджлісу кримських татар

Ввечері 9 серпня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що близько 300 осіб зібралися у ніч на неділю на переході Армянськ – Каланчак на адмінкордоні з тимчасово анексованим Кримом зі сторони півострова.

– Люди, які в’їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму, – написав він.

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Водночас російські прикордонники з оформленням документів не поспішають.

Рішення уряду

8 серпня уряд України ухвалив рішення про тимчасове припинення роботи КПП в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Це обумовлено дорученням президента України Володимира Зеленського переглянути режим роботи КПП – рішення направлено на запобігання поширенню на території України Covid-19.