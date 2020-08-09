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Факти / Україна

Йде на спад: в Україні за добу виявили 1 199 випадків коронавірусу

Статистика коронавірусу в Україні свідчить про 80 949 хворих, за добу виявили ще 1 199 хворих.

Приріст йде на спад після кількох днів антирекорду.

Померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, 1 897 хворих, за добу – 18 осіб.

Водночас повністю одужало 35 080 хворих, а за добу – ще 317 пацієнтів.

ЧитайтеКоронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Поширення хвороби за регіонами: 

  • Вінницька область — 2974 (+19)
  • Волинська область — 4282 (+56)
  • Дніпропетровська область — 1547 (+22)
  • Донецька область — 975 (+10)
  • Житомирська область — 2131 (+30)
  • Закарпатська область — 5765 (+68)
  • Запорізька область — 937 (+18)
  • Івано-Франківська область — 5676 (+124)
  • Кіровоградська область — 721 (+3)
  • м. Київ — 9498 (+120)
  • Київська область — 4176 (+48)
  • Львівська область — 10851 (+125)
  • Луганська область — 153 (+1)
  • Миколаївська область — 705 (+9)
  • Одеська область — 4165 (+96)
  • Полтавська область — 494 (+3)
  • Рівненська область — 6840 (+93)
  • Сумська область — 668 (+15)
  • Тернопільська область — 3289 (+32)
  • Харківська область — 4784 (+123)
  • Херсонська область — 267 (+8)
  • Хмельницька область — 1346 (+23)
  • Чернівецька область — 6669 (+104)
  • Черкаська область — 1022 (+26)
  • Чернігівська область — 1014 (+23)

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Львів – 13.27%
  • Івано-Франківськ – 13.15%
  • Київ – 8.01%
  • Чернівці – 7.24%
  • Тернопіль – 7.09%

Коронавірус 8 серпня

Статистика МОЗ щодо коронавірусу свідчить, що в Україні підтвердили 1 489 випадків коронавірусу. Це абсолютний антирекорд добового приросту.

Загальний показник інфікувань від початку пандемії зупинився на позначці 79 750 інфікованих.

Від коронавірусної хвороби померло 1 879 особи, за добу – 27.

Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів.

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