Статистика коронавірусу в Україні свідчить про 80 949 хворих, за добу виявили ще 1 199 хворих.

Приріст йде на спад після кількох днів антирекорду.

Померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, 1 897 хворих, за добу – 18 осіб.

Водночас повністю одужало 35 080 хворих, а за добу – ще 317 пацієнтів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Поширення хвороби за регіонами:

Вінницька область — 2974 (+19)

Волинська область — 4282 (+56)

Дніпропетровська область — 1547 (+22)

Донецька область — 975 (+10)

Житомирська область — 2131 (+30)

Закарпатська область — 5765 (+68)

Запорізька область — 937 (+18)

Івано-Франківська область — 5676 (+124)

Кіровоградська область — 721 (+3)

м. Київ — 9498 (+120)

Київська область — 4176 (+48)

Львівська область — 10851 (+125)

Луганська область — 153 (+1)

Миколаївська область — 705 (+9)

Одеська область — 4165 (+96)

Полтавська область — 494 (+3)

Рівненська область — 6840 (+93)

Сумська область — 668 (+15)

Тернопільська область — 3289 (+32)

Харківська область — 4784 (+123)

Херсонська область — 267 (+8)

Хмельницька область — 1346 (+23)

Чернівецька область — 6669 (+104)

Черкаська область — 1022 (+26)

Чернігівська область — 1014 (+23)

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Львів – 13.27%

Івано-Франківськ – 13.15%

Київ – 8.01%

Чернівці – 7.24%

Тернопіль – 7.09%

Коронавірус 8 серпня

Статистика МОЗ щодо коронавірусу свідчить, що в Україні підтвердили 1 489 випадків коронавірусу. Це абсолютний антирекорд добового приросту.

Загальний показник інфікувань від початку пандемії зупинився на позначці 79 750 інфікованих.

Від коронавірусної хвороби померло 1 879 особи, за добу – 27.

Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів.