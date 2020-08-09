Статистика коронавірусу в Україні свідчить про 80 949 хворих, за добу виявили ще 1 199 хворих.
Приріст йде на спад після кількох днів антирекорду.
Померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, 1 897 хворих, за добу – 18 осіб.
Водночас повністю одужало 35 080 хворих, а за добу – ще 317 пацієнтів.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Поширення хвороби за регіонами:
- Вінницька область — 2974 (+19)
- Волинська область — 4282 (+56)
- Дніпропетровська область — 1547 (+22)
- Донецька область — 975 (+10)
- Житомирська область — 2131 (+30)
- Закарпатська область — 5765 (+68)
- Запорізька область — 937 (+18)
- Івано-Франківська область — 5676 (+124)
- Кіровоградська область — 721 (+3)
- м. Київ — 9498 (+120)
- Київська область — 4176 (+48)
- Львівська область — 10851 (+125)
- Луганська область — 153 (+1)
- Миколаївська область — 705 (+9)
- Одеська область — 4165 (+96)
- Полтавська область — 494 (+3)
- Рівненська область — 6840 (+93)
- Сумська область — 668 (+15)
- Тернопільська область — 3289 (+32)
- Харківська область — 4784 (+123)
- Херсонська область — 267 (+8)
- Хмельницька область — 1346 (+23)
- Чернівецька область — 6669 (+104)
- Черкаська область — 1022 (+26)
- Чернігівська область — 1014 (+23)
Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Львів – 13.27%
- Івано-Франківськ – 13.15%
- Київ – 8.01%
- Чернівці – 7.24%
- Тернопіль – 7.09%
Коронавірус 8 серпня
Статистика МОЗ щодо коронавірусу свідчить, що в Україні підтвердили 1 489 випадків коронавірусу. Це абсолютний антирекорд добового приросту.
Загальний показник інфікувань від початку пандемії зупинився на позначці 79 750 інфікованих.
Від коронавірусної хвороби померло 1 879 особи, за добу – 27.
Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів.