Як працюватимуть школи з 1 вересня в червоних зонах – Шмигаль

У новому навчальному році перші два тижні шкільного навчання у регіонах червоної зони буде дистанційним.

Про це під час одного зі своїх інтерв’ю розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В цілому, як зауважив він, 1 вересня в Україні розпочнеться “нормальний навчальний рік”.

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– У тих регіонах, де є “червоні” обмеження, звичайно, буде введено такий самий карантин, який запроваджується за інших епідемій. Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на два тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу, – пояснив очільник Кабміну.

Також Денис Шмигаль звернув увагу на те, що дотримання усіх визначених рекомендацій контролюватимуть голови ОДА.

Початок навчального року – рекомендації МОН

У зв’язку з пандемією коронавірусу та карантином в Україні Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо початку нового навчального року у школах.

Зокрема, головними правилами залишаться дотримання соціального дистанціювання та використання засобів захисту: масок, антисептиків, серветок тощо.

Фінансова складова виконання рекомендацій МОН (наприклад, забезпечення школи одноразовим посудом, масками, антисептиками тощо) залишиться у зоні відповідальності місцевих рад