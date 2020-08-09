Календар місцевих виборів: дати підготовки, проведення та оголошення результатів

Члени Центральної виборчої комісії затвердили календарний план місцевих виборів 2020.

На засіданні 8 серпня було обговорено усі ключові дати передвиборчого процесу, а також узгоджено рамки можливостей кандидатів під час своїх кампаній.

Окрім цього, ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, де провести місцеві вибори 2020 буде неможливо.

У неділю, 25 жовтня, відбудуться 1 441 вибори депутатів та голів сільських, селищних та міських рад в 24 областях України.

Факти ICTV публікують календарний план місцевих виборів 2020.

Календар місцевих виборів 2020:

5 вересня – початок виборчого процесу місцевих виборів.

До 6 вересня – подання до ЦВК документів політичних партії про участь у місцевих виборах.

До 10 вересня – встановлення розміру грошової застави для виборчих округів усіх рівнів – сільського, селищного, районного в місті, міського, районного та обласного.

Від 15 до 24 вересня – офіційне висування усіх кандидатів на участь у місцевих виборах (депутат, сільський, селищний та міський голова).

До 2 жовтня – оприлюднення усіх відомостей про реєстрацію кандидатів.

Початок передвиборної агітації – наступного дня після офіційної реєстрації кандидата або політичної партії.

До 5 жовтня – прийом звернень про відмову від балотування політичних партій або кандидатів.

До 7 жовтня – процес затвердження тексту виборчого бюлетеня.

До 9 жовтня – утворення дільничних виборчих комісій.

До 13 жовтня – дільнична виборча комісія передає до звичайних виборчих дільниць попередній список виборців з метою подальшого виготовлення іменних запрошень на вибори.

До 15 жовтня – поквартирне розповсюдження іменних запрошень на вибори.

До 19 жовтня – процес уточнення попереднього списку виборців на дільницях, зокрема перевірка кількості виборців, які не можуть самостійно пересуватися.

До 22 жовтня – передавання уточненого списку виборців дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці.

Від 23 жовтня до 20.00 25 жовтня – заборона соціологічної діяльності, спрямованої на оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаної з виборами.

О 24.00 23 жовтня – офіційне припинення передвиборної агітації.

24 жовтня – “день тиші”.

До 20.00 23 жовтня – можливість оформити документ для права голосування за місцем перебування.

Вів 8.00 до 20.00 25 жовтня 2020 року – проведення голосування.

До 3 та 6 листопада включно – встановлення та оголошення підсумків голосування.

Перед виборами багато українців будуть шукати, як змінити адресу голосування на місцевих виборах 2020, щоб не втратити свій голос.

Факти ICTV пояснюють, як та коли краще узгодити це питання.

Дозвіл на зміну адресу голосування на виборах 2020 в Україні підкріплено офіційною постановою ЦВК від 1 липня.