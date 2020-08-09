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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Статистика МОЗ свідчить, що за добу 8 серпня в Україні підтвердили 1199 випадків коронавірусу.

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10:55 - 09 серпня

Статистика коронавірусу в Києві на 9 серпня свідчить про 9 498 хворих, за добу виявили ще 120 хворих. Добовий приріст пішов на спад після кількох днів зростання.

Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. Водночас одужало 3 205 пацієнтів.

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09:38 - 09 серпня

Станом на 09.00 9 серпня у Львові та на Львівщині 10 851 підтверджений випадок інфікування коронавірусом:

  • 302 — летальні
  • 2924 — одужало

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09:29 - 09 серпня

Статистика коронавірусу в Україні свідчить про 80 949 хворих, за добу виявили ще 1 199 хворих. Приріст йде на спад після кількох днів антирекорду.

Померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, 1 897 хворих, за добу – 18 осіб.

Водночас повністю одужало 35 080 хворих, а за добу – ще 317 пацієнтів.

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17:26 - 08 серпня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов проситиме уряд посилити контроль за дотриманням громадянами обмежувальних заходів через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Про це інформує прес-служба МОЗ.

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17:19 - 08 серпня

Українських учителів напередодні нового навчального року не тестуватимуть на коронавірус.

– Така функція не передбачена. Алгоритм тестувань прописаний у нормативній базі. Там є всі категорії людей, що потребують тестування. Учителів серед них немає, – наголосив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

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17:14 - 08 серпня

8 серпня Київ та вісім регіонів України не готові до послаблення карантину. Про це звітує МОЗ.

Складною епідситуація залишається у Київській, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

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17:08 - 08 серпня

Кабмін тимчасово зупинив роботу КПВВ на кордоні з окупованим Кримом. Вони не впускатимуть і не випускатимуть людей.

В’їзд та виїзд з півострова припиниться 9 серпня о 8.00. Режим діятиме до кінця місяця.

Винятком стануть громадяни України, які зареєстровані у Криму або Севастополі.

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15:10 - 08 серпня

В уряді створять систему для відстеження контактів людей, заражених на коронавірус. Передбачається, що це дасть можливість більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань.

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11:09 - 08 серпня

Через стрімке зростання кількості випадків захворювання Covid-19 в Україні президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно оцінити готовність лікарень надавати допомогу хворим.

За підсумками такого огляду, уряд повинен забезпечити лікарні усім необхідним обладнанням, а медичних працівників засобами індивідуального захисту.

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09:37 - 08 серпня

У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС №4641.

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