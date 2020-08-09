Вибори в Білорусі: що відбувається під посольством у Києві

Президентські вибори у Білорусі проходять 9 серпня, однак проголосувати можна було достроково у період з 4 до 8 серпня (10.00-14.00 і 16.00-19.00).

У Посольстві Республіки Білорусь в Україні визначили виборчу дільницю №112.

У список тих, хто має право голосувати на виборах, увійшли громадяни, чиє проживання на території України офіційно підтвердили.

Тож люди мають змогу зробити свій вибір з 8.00 до 20.00 у Києві. Однак через те, що дострокове голосування припадало на будні, багато людей не встигли проголосувати і прийшли сьогодні.

Громадяни утворили під посольством довжелезні черги. Люди кажуть, що чекають по кілька годин, аби зайти, адже запускають з періодичністю у 10 хвилин.















Люди чекають годинами: що відбувається під посольством Білорусі у Києві / 4 фотографии

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Станом на 15.00 біля посольства стоїть декілька сотень людей і стверджують, що якщо такими темпами все просуватиметься, то всі не встигнуть проголосувати.

Журналістка Фактів ICTV передає, що наразі пропускають лише по 4 людини за годину, хоча має бути по 15. Працює одна кабінка для голосування.

Люди вимагають, аби до них вийшов консул, але поки жодної відповіді немає.

Біля виходу з посольства стоїть скринька для своєрідного екзит-полу (неофіційного).

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