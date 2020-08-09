Місцеві вибори в Україні призначили з урахуванням нового поділу на райони

Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів до сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних та міських голів.

Вибори депутатів призначені в усіх 24 областях України.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на підставі постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів та розпоряджень Кабінету міністрів про визначення територій об’єднаних територіальних громад.

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Крім того, ЦВК звернулася до комітету Верховної Ради та Міністерства розвитку громад і територій, щоб отримати роз’яснення щодо виборів депутатів районних рад.

На думку членів комісії, існує правова невизначеність щодо призначення перших виборів депутатів районних рад.

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня. Дату встановили під час засідання у Верховній Раді 16 липня.

Обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

Старт виборчої кампанії намічений на 5 вересня.