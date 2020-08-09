У Львові зафіксували спалах коронавірусу після святкування весілля, на якому було 130 гостей.

Загалом на свято запросили 180 людей, але 50 з них відмовилися прийти.

– Про соціальну дистанцію, звісно, ніхто не згадував. В масках їсти незручно, танцювати теж. Усі сподівалися, що на весілля прийшли лише здорові, а вживання алкоголю допоможе уникнути хвороби, – повідомила у Facebook лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко.

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Однак вже через чотири дні захворіли гості з родини нареченого, пізніше гості з родини нареченої. Декілька людей відразу потрапили у лікарню з двобічною пневмонією. Лабораторія підтвердила Covid-19.

Наразі серед гостей весілля та у їхніх родинах продовжують реєструвати випадки захворювання.

Це вже не перший випадок в Україні, коли після гучного святкування на Covid-19 захворіли люди. Через спалах коронавірусу у Чернівецькій області Кіцманський район вже вдруге поспіль опинився у червоній карантинній зоні.

Все через те, що напередодні там відгуляли три весілля, на яких були присутні 300, 400 і навіть 500 гостей.