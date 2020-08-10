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Факти / Україна

1 008 за добу: кількість хворих на Covid-19 в Україні продовжує падати

Коронавірус в Україні 10 серпня зафіксований у 1 008 осіб. Всього з початку пандемії в країні діагностували Covid-19 у 81 957 осіб.

За добу від коронавірусу померли 25 пацієнтів. Всього в Україні вже 1 922 летальних випадки. Одужали за добу 387 пацієнтів.

Проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР.

Коронавірус виявлений:

  • Вінницька область — 2 985 випадків;
  • Волинська область — 4 327 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
  • Донецька область — 976 випадків;
  • Житомирська область — 2 154 випадки;
  • Закарпатська область — 5 809 випадків;
  • Запорізька область — 953 випадки;
  • Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
  • Кіровоградська область — 724 випадки;
  • м. Київ — 9 564 випадки;
  • Київська область — 4 197 випадків;
  • Львівська область — 10 981 випадок;
  • Луганська область — 155 випадків;
  • Миколаївська область — 716 випадків;
  • Одеська область — 4 230 випадків;
  • Полтавська область — 497 випадків;
  • Рівненська область — 6 923 випадки;
  • Сумська область — 699 випадків;
  • Тернопільська область — 3 324 випадки;
  • Харківська область — 4 901 випадок;
  • Херсонська область — 269 випадків;
  • Хмельницька область — 1 368 випадків;
  • Чернівецька область — 6 777 випадків;
  • Черкаська область — 1 036 випадків;
  • Чернігівська область — 1 024 випадки.

5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Львів – 13,27%
  • Івано-Франківськ – 13,15%
  • Київ – 8,01%
  • Чернівці – 7,24%
  • Тернопіль – 7,09%

ЧитайтеКоронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

статистика коронавируса в украине 10 августа

Коронавірус 9 серпня

Статистика коронавірусу в Україні 9 серпня свідчить про 1 199 випадків коронавірусу. Вперше за кілька днів кількість нових хворих пішла на спад.

Загальний показник склав 80 949 інфікованих. Від коронавірусу померло 1 897 осіб, за добу — 18.

Повністю одужали від Covid 43 055 пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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