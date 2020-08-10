Коронавірус в Україні 10 серпня зафіксований у 1 008 осіб. Всього з початку пандемії в країні діагностували Covid-19 у 81 957 осіб.
За добу від коронавірусу померли 25 пацієнтів. Всього в Україні вже 1 922 летальних випадки. Одужали за добу 387 пацієнтів.
Проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР.
Коронавірус виявлений:
- Вінницька область — 2 985 випадків;
- Волинська область — 4 327 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
- Донецька область — 976 випадків;
- Житомирська область — 2 154 випадки;
- Закарпатська область — 5 809 випадків;
- Запорізька область — 953 випадки;
- Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
- Кіровоградська область — 724 випадки;
- м. Київ — 9 564 випадки;
- Київська область — 4 197 випадків;
- Львівська область — 10 981 випадок;
- Луганська область — 155 випадків;
- Миколаївська область — 716 випадків;
- Одеська область — 4 230 випадків;
- Полтавська область — 497 випадків;
- Рівненська область — 6 923 випадки;
- Сумська область — 699 випадків;
- Тернопільська область — 3 324 випадки;
- Харківська область — 4 901 випадок;
- Херсонська область — 269 випадків;
- Хмельницька область — 1 368 випадків;
- Чернівецька область — 6 777 випадків;
- Черкаська область — 1 036 випадків;
- Чернігівська область — 1 024 випадки.
5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Львів – 13,27%
- Івано-Франківськ – 13,15%
- Київ – 8,01%
- Чернівці – 7,24%
- Тернопіль – 7,09%
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Коронавірус 9 серпня
Статистика коронавірусу в Україні 9 серпня свідчить про 1 199 випадків коронавірусу. Вперше за кілька днів кількість нових хворих пішла на спад.
Загальний показник склав 80 949 інфікованих. Від коронавірусу померло 1 897 осіб, за добу — 18.
Повністю одужали від Covid 43 055 пацієнтів.