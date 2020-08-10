Коронавірус в Україні 10 серпня зафіксований у 1 008 осіб. Всього з початку пандемії в країні діагностували Covid-19 у 81 957 осіб.

За добу від коронавірусу померли 25 пацієнтів. Всього в Україні вже 1 922 летальних випадки. Одужали за добу 387 пацієнтів.

Проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР.

Коронавірус виявлений:

Вінницька область — 2 985 випадків;

Волинська область — 4 327 випадків;

Дніпропетровська область — 1 571 випадок;

Донецька область — 976 випадків;

Житомирська область — 2 154 випадки;

Закарпатська область — 5 809 випадків;

Запорізька область — 953 випадки;

Івано-Франківська область — 5 797 випадків;

Кіровоградська область — 724 випадки;

м. Київ — 9 564 випадки;

Київська область — 4 197 випадків;

Львівська область — 10 981 випадок;

Луганська область — 155 випадків;

Миколаївська область — 716 випадків;

Одеська область — 4 230 випадків;

Полтавська область — 497 випадків;

Рівненська область — 6 923 випадки;

Сумська область — 699 випадків;

Тернопільська область — 3 324 випадки;

Харківська область — 4 901 випадок;

Херсонська область — 269 випадків;

Хмельницька область — 1 368 випадків;

Чернівецька область — 6 777 випадків;

Черкаська область — 1 036 випадків;

Чернігівська область — 1 024 випадки.

5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Львів – 13,27%

Івано-Франківськ – 13,15%

Київ – 8,01%

Чернівці – 7,24%

Тернопіль – 7,09%

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус 9 серпня

Статистика коронавірусу в Україні 9 серпня свідчить про 1 199 випадків коронавірусу. Вперше за кілька днів кількість нових хворих пішла на спад.

Загальний показник склав 80 949 інфікованих. Від коронавірусу померло 1 897 осіб, за добу — 18.

Повністю одужали від Covid 43 055 пацієнтів.