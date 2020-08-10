23 липня в газеті Голос України опублікували постанову Верховної Ради про проведення місцевих виборів, яка призначає їх на 25 жовтня 2020 року.

У зв’язку із децентралізацією введуть низку змін, які стосуватимуться як виборців, так і кандидатів. Передвиборча кампанія до місцевих виборів вже де-факто почалася.

Нині партія Слуга народу робить все для того, щоб забезпечити собі більшість і на цій політичній арені. Однак опоненти також не пасуть задніх і намагаються вийти в лідери.

Факти ICTV розповідають, з якими змінами відбудуться вибори і як змінилася розстановка сил.

Вибори зі змінами

Цього року місцеві вибори пройдуть зі змінами, які з’явилися через ухвалення законопроектів щодо децентралізації та нового Виборчого кодексу.

Однією з найбільших змін є скасування мажоритарки. Тепер українці обиратимуть кандидатів за відкритими регіональними списками. Водночас, прохідний бар’єр до місцевих рад залишається на рівні 5%.

Крім того, виборчі фонди на будь-яких виборах в Україні не матимуть лімітів, а це означає, що виборчі кампанії можуть стати більш агресивними.

Однак ці кошти навряд чи витрачатимуться на так званий “підкуп” виборців, коли людям надходили невеличкі “подарунки” від кандидатів на посади у міських радах. Адже нині є заборона на проведення передвиборчої агітації або надання виборцям та різноманітним установам грошей, подарункових сертифікатів, товарів та продуктів, яке супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата, партію або згадуванням імені кандидата, назви партії або її символіки.

Багато хто звик, що місцеві вибори мало що вирішують в Україні. Однак із завершенням процесу децентралізації органи місцевого самоврядування отримуватимуть більше повноважень та ресурсів, що робить їх більш важливими.

Нині ведеться підготовка з формування виборчих комісій та початку виборчого процесу. Водночас, у багатьох містах можна побачити перші агітаційні плакати, які може напряму і не стосуються виборів в Україні, але точно підготовлені до них.

Це давня практика українських політиків – нагадувати про себе незадовго до виборів. Хоча передвиборча кампанія офіційно має стартувати 5 вересня, можна сміливо казати, що вона вже почалася.

І політична боротьба за місця в місцевих радах буде гострою.

Всі на старт

Найбільше протистояння перед офіційним початком передвиборчої програми можна побачити серед кандидатів на посаду мерів міст. Окремі кандидати розпочали свої кампанії з кількох причин.

Глави міст, які знаходяться на своїх посадах, намагаються втриматися за них. Наприклад, мер Харкова Геннадій Кернес вже розміщує білборди зі своїм іменем та назвою партії.

Звичайно, там немає жодної агітації щодо голосування за відповідного кандидата, однак з ним буде більше асоціацій, аніж з іншими претендентами на посаду.

Чинні мери міст використовують різні тактики. Хтось нагадує про себе листівками, які видають активісти, хтось надсилає людям специфічні газети, в яких розповідається, що було зроблено за останні роки.

Також починають свою кампанію нові політичні обличчя, яким важливо розкрутити свою персону ще до початку офіційної кампанії. Так, їх можна зрозуміти, адже їм доведеться змагатися з відомими фігурами.

Та все одно не хочеться бачити кандидатів на посади мерів на кожному кроці за досить тривалий час до початку передвиборчої кампанії.

Найцікавіше ж відбуватиметься не у боротьбі за посаду міських очільників, а у протистоянні за місця в Міськрадах. У 2019 році сформована нашвидкоруч президентська партія Слуга народу змогла вибороти монобільшість у парламенті.

Однак з того часу пристрасть до політичної сили глави держави почала “згасати”. Навіть попри це представники Слуги народу, найімовірніше, потраплять до місцевих органів самоврядування.

– Серед партій в більшості регіонів лідирує (за даними соціологічних опитувань) Слуга народу, але, зазвичай, з невеликим відривом від інших політичних сил. Часто серед лідерів і партії місцевих мерів – Блок Кернеса (в Харкові), Самопоміч (у Львові), УДАР (в Києві), Рідний дім (в Чернігові), Рідне місто (в Полтаві), Пропозиція (в Дніпрі). У Вінниці та Вінницькій області домінує Українська стратегія колишнього прем’єр-міністра і мера Вінниці Володимира Гройсмана, – пише політолог Володимир Фесенко.

Оскільки мажоритарники більше не братимуть участь у виборах, то і значну увагу тепер звертатимуть на політичні сили. Зокрема те, чи є той чи інший кандидат у політичній силі, на якій він позиції у списках.

Нещодавно ведучий Сергій Притула закликав українців звертати увагу на те, кого беруть до себе партії. Особливо в невеликих містечках, де люди добре знають місцевих діячів. І якщо порядних людей не беруть до політичних сил, то потрібно ставити відповідні запитання.

– “Штурмуйте” партійні осередки політичних сил, які вам подобаються. Або партій, які можуть взяти вас у свій список. Особливо тих, які нині відчувають кадровий голод. Так, десь вам відмовлять, але десь відірвуть з руками і ногами. Якщо вам якась партія відмовить, то голосно про це розкажіть, щоб люди запитали у неї: Чому ви цю адекватну людину не взяли до свого списку?, – говорить Притула.

Така практика може призвести до того, що нові обличчя приведуть в місцеву владу партії, в яких за інших обставин було б мало шансів туди потрапити.

У кожному регіоні свої вподобання, що також сильно вплине на результат виборів.

– Якщо ми дивимося, як виборці голосують за партійні списки до ОТГ і до облради, то відхилення буде 5-10%, так само різниця буде в місті та області. Тобто є різне голосування на різних рівнях, і при цьому дуже великий попит на нові обличчя у політиці, а оскільки мажоритарки не буде – на нові політичні сили, – сказав політолог Анатолій Романюк в інтерв’ю Дивись Інфо.

Хоча у представників Слуги народу великий шанс отримати своїх представників ще й у місцевій владі, нині важко сказати, чи буде їхня чисельність настільки великою, як і у Верховній Раді.

Пристрасті за Києвом

Значна боротьба очікується за місця у київській Міськраді та за посаду глави столиці. Протистояння президента Володимира Зеленського із мером Києва Віталієм Кличком триває вже досить довго.

Чинний глава Києва вже заявив про те, що збирається йти на вибори зі своєю партією під назвою УДАР.

– Я багато років є лідером політичної сили УДАР, яка завжди боролася й обстоювала демократичні європейські цінності. І, як уже казав, висуватимуся в мери від своєї політичної сили. А також поведу команду на місцеві вибори, зокрема до Київради, – заявив Кличко у червні.

Списки усіх претендентів на посаду ще формуються, але багато партій вже відповіли своїми кандидатами.

Від Слуги народу очільником Києва спробують зробити Ірину Верещук. Очевидно, що партія робить ставку на стать кандидатки, адже більшість інших конкурентів – чоловіки.

Однак у неї немає досвіду, як у керівника міста. Звичайно, і Кличко прийшов на посаду мера без значного досвіду. Та зараз відсутність досвіду може сильно зіграти проти Верещук.

Нині соціологічні опитування показують, що чинний мер столиці щонайменше пройде до другого туру, а от з ким саме – складне і важливе питання. Багато що може змінитися у виборчих симпатіях за час передвиборчої кампанії.

Тому найбільшим випробуванням стане другий тур.

– Боротьба за пост мера Києва з високою ймовірністю буде двотуровою. На першому етапі буде конкуренція за те, хто разом з Кличко вийде до другого туру виборів міського голови Києва. Вирішальною буде сутичка в другому турі. Але для більшості учасників битви за Київ головне значення матиме боротьба за депутатські мандати Київради, – пише Фесенко.

Политические тенденции июля 2020 г. Начало «битвы за Киев» 16 июля партия «Слуга народа» выдвинула своего кандидата в… Опубликовано Владимиром Фесенко Четверг, 6 августа 2020 г.

Справді, партія президента намагатиметься зробити все, аби отримати якомога більше місць, зокрема, у Міськраді Києва.

У Комітеті виборців навіть не виключають того, що влада може задіяти адмінресурс для того, щоб покращити свою ситуацію на виборах.

– Ми спостерігаємо окремі факти, які можна характеризувати як підготовку до використання або ж безпосереднє використання адміністративного ресурсу на виборах, – заявив голова КВУ Олексій Кошель під час прес-конференції.

Звичайно, підготовка до виборів і досі триває і нині важко сказати, кому врешті-решт громадяни віддадуть свої голоси. Ідеальним списком від Слуги народу голова партії Олександр Корнієнко бачить звичайних киян, віком 25-40 років.

У час коли українці не полишають намагання привести до влади нових людей і стали менше довіряти новим політикам це може стати вагомою складовою.

Та казати про те, хто і де здобуде перемогу ще зарано. Нам ще належить побачити відкриті списки партій і подивитися, яку позицію вони займатимуть під час цих політичних ігор.

Владислав Бомбела