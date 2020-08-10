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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здешевшали після вихідних: курс валют на 10 серпня

Після вихідних курс долара здешевшав на три копійки. Тому станом на ранок 10 серпня курс іноземної валюти Нацбанк встановив на рівні 27,64 грн/$1.

Курс євро за вихідні також суттєво здешевшав – на 11 копійок. Тепер його вартість становить 32,68 грн/1€.

Курс валют на 10 серпня:

  • $1 – 27,64 грн;
  • €1 – 32,68 грн;
  • 1 польський злотий – 7,41 грн;
  • 10 російських рублів – 3,75 грн.

Читайте: Долар по 30? Яким буде курс гривні восени

Що буде з курсом долара у 2021 році

Згідно з прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2021―2023 роки, Нацбанк прогнозує долар за ціною 29,1 грн за $1 протягом року і 28,8 грн/$1 у кінці 2021 року.

Зі свого боку, Мінекономіки прогнозує, що при середньорічному курсі 27 грн/1$ падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.

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