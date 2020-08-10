PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Статистика МОЗ свідчить, що за добу 10 серпня в Україні підтвердили 1 008 випадків коронавірусу.

З початку З кінця
Пряма трансляція
09:22 - 10 серпня

У Динамо зафіксували коронавірус.

Захворіли двоє футболістів першої команди футбольного клубу Назарій Русин і Роман Вантух.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:19 - 10 серпня

У Києві 10 серпня поліпшилася епідситуація. За добу у столиці – 66 нових випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії у місті вірус підтвердили у 9 564 людей.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:13 - 10 серпня

Найскладніша ситуація з коронавірусом у Львівській (10 981 випадок), Рівненській (6 923 випадки) та Чернівецькій (6 777 випадків) областях.

статистика коронавируса в украине 10 августа

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:05 - 10 серпня

10 серпня в Україні коронавірус підтвердили у 81 957 осіб.

За добу – 1 008 нових випадків.

Одужало від хвороби 44 359 українців.

Померло за час пандемії – 1 922 людей.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
18:57 - 09 серпня
Кабмін продовжить дистанційне шкільне навчання для регіонів червоної зони

У новому навчальному році перші два тижні шкільного навчання у регіонах червоної зони буде дистанційним.

Про це під час одного зі своїх інтерв’ю розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В цілому, як зауважив він, 1 вересня в Україні розпочнеться “нормальний навчальний рік”.

– У тих регіонах, де є “червоні” обмеження, звичайно, буде введено такий самий карантин, який запроваджується за інших епідемій. Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на два тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу, – пояснив очільник Кабміну.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:53 - 09 серпня

В Одесу прибуло судно із Єгипту – коронавірус виявили в 11 моряків.

Всього на борту перебувало 22 члени екіпажу, їм було проведено аналізи на антитіла.

Судно із прапором Греції поставили на швартові для карантинної стоянки.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
13:59 - 09 серпня

На коронавірус захворів мер Луцька Григорій Пустовіт.

– Так сталося, що і мене не оминув Covid-19. Нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам, — написав міський голова.

На своєму Facebook він припустив, що інфікуватися міг під час пікету підприємців з Центрального ринку.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
13:03 - 09 серпня

У Львові черговий спалах коронавірусу після весілля.

– Про соціальне дистанціювання, звичайно, ніхто не згадував. В масках їсти незручно, танцювати теж. Через 4 дні виявили першого хворого.

Декілька людей відразу потрапили в лікарню з двобічною пневмонією. Випадки захворювання продовжують реєструватися і серед гостей та їх сімей, – повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко.

Всього на святкуванні було 130 осіб, ще 50 гостей відмовилися приходити.

Станом на ранок 9 серпня у Львівській області зареєстровано 10 851 випадків коронавірусу.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:45 - 09 серпня

У лавах ЗСУ зафіксували шостий летальний випадок від Covid-19, за минуло добу – 11 нових випадків захворювання.

Летальний випадок – жінка-військовослужбовець з Житомирської області. Починаючи з 3 серпня, була підключена до апарату ШВЛ. Померла вранці 9 серпня.

Загалом на коронавірус хворіє 305 військовослужбовців.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
10:55 - 09 серпня

Статистика коронавірусу в Києві на 9 серпня свідчить про 9 498 хворих, за добу виявили ще 120 хворих. Добовий приріст пішов на спад після кількох днів зростання.

Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. Водночас одужало 3 205 пацієнтів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...217>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка