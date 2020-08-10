Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

10 серпня у Києві зафіксували 9 564 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 66 нових.
Захворіли:
- 40 жінок віком від 19 до 81 років;
- 23 чоловіка віком від 22 до 78 років;
- 2 дівчинки — 2 та 15 років та 1 хлопчик 4 років.
До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Голосіївський – 766;
- Дарницький – 1 549;
- Деснянський – 1 183;
- Дніпровський – 1 115;
- Оболонський – 844;
- Печерський – 896;
- Подільський – 585
- Святошинський – 801;
- Солом’янський – 1 027;
- Шевченківський – 788.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 10 серпня зафіксований у 1 008 осіб. Всього з початку пандемії в країні діагностували Covid-19 у 81 957 осіб.
За добу від коронавірусу померли 25 пацієнтів. Всього в Україні вже 1 922 летальних випадки. Одужали за добу 387 пацієнтів.