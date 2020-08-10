Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

10 серпня у Києві зафіксували 9 564 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 66 нових.

Захворіли:

40 жінок віком від 19 до 81 років;

23 чоловіка віком від 22 до 78 років;

2 дівчинки — 2 та 15 років та 1 хлопчик 4 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Голосіївський – 766;

Дарницький – 1 549;

Деснянський – 1 183;

Дніпровський – 1 115;

Оболонський – 844;

Печерський – 896;

Подільський – 585

Святошинський – 801;

Солом’янський – 1 027;

Шевченківський – 788.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 10 серпня зафіксований у 1 008 осіб. Всього з початку пандемії в країні діагностували Covid-19 у 81 957 осіб.

За добу від коронавірусу померли 25 пацієнтів. Всього в Україні вже 1 922 летальних випадки. Одужали за добу 387 пацієнтів.