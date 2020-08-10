Польща дозволила студентам і заробітчанам з України не проходити карантин

Польша оновила перелік осіб, які можуть не проходити карантин після в’їзду до країни.

Про це повідомляє Посольство України у Польщі.

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Кого звільнили від проходження карантину:

водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

інспекторів морської адміністрації;

осіб, які виконують у Польщі роботу, пов’язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проектів у сфері енергетики;

пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху, до яких входить й Україна;

пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів ЄС, Європейської угоди про вільну торгівлю – сторони угоди про Європейський економічний простір;

учнів, студентів, здобувачів післядипломної освіти, а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;

працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах;

членів родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) – сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;

осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) – сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією.

Освіта у Польщі

Навчання у Польщі приваблює українських абітурієнтів географічною близькістю країни, схожістю мов, перспективою отримання європейської освіти за помірними цінами та легального працевлаштування після закінчення ВНЗ.

Як здобути освіту у Польщі, скільки коштує навчання та, власне, з чого почати – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Посольство України у Польщі