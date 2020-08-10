У середині серпня Нафтогаз запропонує населенню тариф Річний із фіксованою ціною 4,73 грн/кубометр. Проте ціна наводиться з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Побутові споживачі можуть придбати природний газ за тарифним планом Місячний, за яким ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки.

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Зокрема, у серпні 2020 року ціна газу за цим тарифом становить 3,24 грн/кубометр.

– З 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнтів, з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками, – розповів директор Нафтогаз України Максим Рабінович.

Ціни на газ в Україні

З 1 серпня припинила дію постанова Кабміну про покладення на Нафтогаз спеціальних обов’язків на ринку газу (ПСО), а всі побутові споживачів переведені на тариф Місячний. Він передбачає постоплату за спожитий газ.

У липні 2020 ціна на газ також зросла – на 7% (2,298 тис. грн за тисячу кубометрів).

Водночас у Нафтогазі кажуть, що, попри підвищення цін ближче до опалювального сезону, вартість газу в 2020 році буде нижчою у порівнянні з минулим приблизно на 30%.