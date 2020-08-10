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Факти / Україна

У Києві різко зменшилась добова кількість хворих на Covid-19

Статистика коронавірусу в Києві на 10 серпня свідчить про 9 564 хворих.

За добу підтвердили ще 66 випадків. Порівняно з минулим днем, добовий приріст знизився вдвічі.

Всього одужало від хвороби 3 214 киян, за добу – 9 пацієнтів. Водночас жоден хворий за добу не помер.

Коронавірус 9 серпня

Для порівняння, статистика коронавірусу в Києві на 9 серпня свідчить про 9 498 хворих, за добу виявили ще 120 хворих. Добовий приріст пішов на спад після кількох днів зростання.

Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. Водночас одужало 3 205 пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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