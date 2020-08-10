У Львівській області завантаженість ліжок у лікарнях вже перевищує 50%. У регіоні почали відкривати лікарні другої хвилі коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

За його словами, в області почала зростати кількість пацієнтів, яким необхідна госпіталізація.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Також міністр розповів, що в Україні почали нарощувати потужності у боротьбі з коронавірусом.

– Тестування збільшилося з 200 на день у квітні до понад 15 тис. У лікарнях другої хвилі є 10 237 тис. ліжок, з них 851 реанімаційне, 1 442 тис. апаратів ШВЛ, – розповів він.

Міністр додав, що за програмою Світового банку спільно з міністерством було куплено 1,2 млн тестів та обладнання для лабораторних центрів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 10 серпня зафіксовано у 1 008 осіб. У Львівській області за добу виявлено 130 нових випадків Cоvid-19.

За добу три людини померли від ускладнень коронавірусу. 12 людей змогли побороти хворобу.