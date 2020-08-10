PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Львівській області відкривають лікарні другої хвилі Covid-19

У Львівській області завантаженість ліжок у лікарнях вже перевищує 50%. У регіоні почали відкривати лікарні другої хвилі коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

За його словами, в області почала зростати кількість пацієнтів, яким необхідна госпіталізація.

ЧитайтеКоронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Також міністр розповів, що в Україні почали нарощувати потужності у боротьбі з коронавірусом.

– Тестування збільшилося з 200 на день у квітні до понад 15 тис. У лікарнях другої хвилі є 10 237 тис. ліжок, з них 851 реанімаційне, 1 442 тис. апаратів ШВЛ, – розповів він.

Міністр додав, що за програмою Світового банку спільно з міністерством було куплено 1,2 млн тестів та обладнання для лабораторних центрів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 10 серпня зафіксовано у 1 008 осіб. У Львівській області за добу виявлено 130 нових випадків Cоvid-19.

За добу три людини померли від ускладнень коронавірусу. 12 людей змогли побороти хворобу.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх