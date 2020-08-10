Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу відносяться до червоної та зеленої зон.
Станом на 10 серпня 2020 року до червоного списку додались Греція, Польща, Болгарія, Чорногорія, Румунія.
Водночас до зеленої зони додались Чехія, Білорусь, Хорватія, Туреччина, Словенія, Словаччина, Литва, Латвія.
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Всього в переліку значаться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Україна, за інформацією МОЗ, досі залишається у червоній зоні, у країні показник хворих – 66,7 випадків на 100 тис. населення.
Країни, після яких не потрібна самоізоляція
Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.
За інформацією МОЗ, українцям, які повернулися із країн зеленої зони, не потрібно буде перебувати на самоізоляції після повернення.
Це правило діє лише для країн червоної зони. Щоб не проходили 14-денний карантин, також можна здати тест на коронавірус.