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Факти / Україна / Суспільство

1 158 нових випадків: в Україні збільшився добовий приріст хворих на Covid-19

11 серпня в Україні знову погіршилася епідситуація, зріс добовий приріст – за добу 1 158 нових випадків Covid-19.

Загалом за час пандемії коронавірус підтвердили у 83 115 українців.

Померла за час пандемії від вірусу 1 951 людина, одужати вдалося 44 934 пацієнтам, з них за добу – 575 громадян країни.

ЧитайтеКоронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

За інформацією МОЗ, станом на 11 серпня в країні провели майже 1,2 млн тестувань методом ПЛР.

Ситуація з коронавірусом у регіонах України:

  • У Вінницькій області – 3 002 (+17);
  • У Волинській області – 4 375 (+48);
  • У Дніпропетровській області – 1 571 (0);
  • У Донецькій області – 982 (+6);
  • У Житомирській області – 2 178 (+24);
  • У Закарпатській області – 5 875 (+66);
  • У Запорізькій області – 959 (+6);
  • В Івано-Франківській області – 5 911 (+114);
  • У Кіровоградській області – 725 (+1);
  • У Київській області – 4 239 (+42);
  • У Львівській області – 11 142 (+161);
  • У Луганській області – 157 (+2);
  • У Миколаївській області – 729 (+13);
  • В Одеській області – 4 364 (+134);
  • У Полтавській області – 503 (+6);
  • У Рівненській області – 7 018 (+95);
  • У Сумській області – 702 (+3);
  • У Тернопільській області – 3 375 (+51);
  • У Харківській області – 5 030 (+129);
  • У Херсонській області – 271 (+2);
  • У Хмельницькій області – 1 376 (+8);
  • У Чернівецькій області – 6867 (+90);
  • У Черкаській області – 1 039 (+3);
  • У Чернігівській області – 1 038 (+14).

карта коронавірус 11 серпня

П’ять міст, де українці найретельніше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 13,27%;
  • Івано-Франківськ – 13,15%;
  • Київ – 8,01%;
  • Чернівці – 7,24%;
  • Тернопіль – 7,09%.

Коронавірус в Україні 10 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 10 серпня, в країні спостерігалося незначне поліпшення епідситуації. Після високих показників добового приросту на вихідних у понеділок зафіксували 1 008 нових випадків Covid-19.

Загалом за час пандемії коронавірус підтвердили у 81 957 осіб.

Померло від вірусу 1 922 людини, одужало 44 359 українців.

Фото: Dreamstime

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