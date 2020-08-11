11 серпня в Україні знову погіршилася епідситуація, зріс добовий приріст – за добу 1 158 нових випадків Covid-19.
Загалом за час пандемії коронавірус підтвердили у 83 115 українців.
Померла за час пандемії від вірусу 1 951 людина, одужати вдалося 44 934 пацієнтам, з них за добу – 575 громадян країни.
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За інформацією МОЗ, станом на 11 серпня в країні провели майже 1,2 млн тестувань методом ПЛР.
Ситуація з коронавірусом у регіонах України:
- У Вінницькій області – 3 002 (+17);
- У Волинській області – 4 375 (+48);
- У Дніпропетровській області – 1 571 (0);
- У Донецькій області – 982 (+6);
- У Житомирській області – 2 178 (+24);
- У Закарпатській області – 5 875 (+66);
- У Запорізькій області – 959 (+6);
- В Івано-Франківській області – 5 911 (+114);
- У Кіровоградській області – 725 (+1);
- У Київській області – 4 239 (+42);
- У Львівській області – 11 142 (+161);
- У Луганській області – 157 (+2);
- У Миколаївській області – 729 (+13);
- В Одеській області – 4 364 (+134);
- У Полтавській області – 503 (+6);
- У Рівненській області – 7 018 (+95);
- У Сумській області – 702 (+3);
- У Тернопільській області – 3 375 (+51);
- У Харківській області – 5 030 (+129);
- У Херсонській області – 271 (+2);
- У Хмельницькій області – 1 376 (+8);
- У Чернівецькій області – 6867 (+90);
- У Черкаській області – 1 039 (+3);
- У Чернігівській області – 1 038 (+14).
П’ять міст, де українці найретельніше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 13,27%;
- Івано-Франківськ – 13,15%;
- Київ – 8,01%;
- Чернівці – 7,24%;
- Тернопіль – 7,09%.
Коронавірус в Україні 10 серпня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 10 серпня, в країні спостерігалося незначне поліпшення епідситуації. Після високих показників добового приросту на вихідних у понеділок зафіксували 1 008 нових випадків Covid-19.
Загалом за час пандемії коронавірус підтвердили у 81 957 осіб.
Померло від вірусу 1 922 людини, одужало 44 359 українців.