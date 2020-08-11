11 серпня в Україні знову погіршилася епідситуація, зріс добовий приріст – за добу 1 158 нових випадків Covid-19.

Загалом за час пандемії коронавірус підтвердили у 83 115 українців.

Померла за час пандемії від вірусу 1 951 людина, одужати вдалося 44 934 пацієнтам, з них за добу – 575 громадян країни.

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За інформацією МОЗ, станом на 11 серпня в країні провели майже 1,2 млн тестувань методом ПЛР.

Ситуація з коронавірусом у регіонах України:

У Вінницькій області – 3 002 (+17);

У Волинській області – 4 375 (+48);

У Дніпропетровській області – 1 571 (0);

У Донецькій області – 982 (+6);

У Житомирській області – 2 178 (+24);

У Закарпатській області – 5 875 (+66);

У Запорізькій області – 959 (+6);

В Івано-Франківській області – 5 911 (+114);

У Кіровоградській області – 725 (+1);

У Київській області – 4 239 (+42);

У Львівській області – 11 142 (+161);

У Луганській області – 157 (+2);

У Миколаївській області – 729 (+13);

В Одеській області – 4 364 (+134);

У Полтавській області – 503 (+6);

У Рівненській області – 7 018 (+95);

У Сумській області – 702 (+3);

У Тернопільській області – 3 375 (+51);

У Харківській області – 5 030 (+129);

У Херсонській області – 271 (+2);

У Хмельницькій області – 1 376 (+8);

У Чернівецькій області – 6867 (+90);

У Черкаській області – 1 039 (+3);

У Чернігівській області – 1 038 (+14).

П’ять міст, де українці найретельніше дотримуються самоізоляції:

Львів – 13,27%;

Івано-Франківськ – 13,15%;

Київ – 8,01%;

Чернівці – 7,24%;

Тернопіль – 7,09%.

Коронавірус в Україні 10 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 10 серпня, в країні спостерігалося незначне поліпшення епідситуації. Після високих показників добового приросту на вихідних у понеділок зафіксували 1 008 нових випадків Covid-19.

Загалом за час пандемії коронавірус підтвердили у 81 957 осіб.

Померло від вірусу 1 922 людини, одужало 44 359 українців.