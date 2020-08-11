Доба на Донбасі: біля Красногорівки пролунав один постріл

10 серпня бойовики один раз порушили режим припинення вогню біля Красногорівки. В штабі запевняють, що ситуація контрольована, а домовленості працюють.

– Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням, – зазначають в ООС.

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Біля Красногорівки стріляли зі стрілецької зброї. Військове керівництво запевняє, що вогонь був неприцільний та не ніс загрози українським захисникам. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали, втрат та поранень немає.

Про повне припинення вогню на Донбасі сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

Проте навіть у перший день, тобто 27 липня, спостерігачі зафіксували 111 порушень, а за перший тиждень штаб ООС нарахував 14 провокаційних ворожих обстрілів.