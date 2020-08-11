Долар і євро в Україні станом на 11 серпня продовжують дешевшати. Зокрема, долар здешевшав на чотири копійки. Тому курс іноземної валюти Нацбанк встановив на рівні 27,60 грн/$1.

Курс євро також суттєво здешевшав за день – на 22 копійки. Тепер його вартість становить 32,46 грн/1€.

Курс валют на 11 серпня:

$1 – 27,60 грн;

€1 – 32,46 грн;

1 польський злотий – 7,37 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

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Прогноз курсу долара у 2021 році

У доопрацьованому прогнозі курсу валют Нацбанк прогнозує долар у коридорі 29,1 грн за $1 протягом року і 28,8 грн/$1 у кінці 2021 року.

Мінекономіки спрогнозувало при середньорічному курсі 27 грн/$, падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.