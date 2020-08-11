В Україні друга хвиля пандемії коронавірусу вже розпочалася.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

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– Ми прогнозували, що так звана друга хвиля, тобто суттєве збільшення кількості хворих, буде десь у жовтні-листопаді – і це буде поєднано з сезонною епідемією грипу. Так рахував весь світ, але зростання інфікованих вже фіксують усі країни Європи, – зазначив Степанов.

Також голова МОЗ заявив, що наразі вони почали посилено працювати над медичною реформою. Відзначається, що з квітня 2020 року кількість тестувань збільшили у десятки разів. Також проводиться закупівля апаратів штучної вентиляції легень.

В окремих областях вже розгортають лікарні “другої хвилі”. У Львівській області лікарні заповнені хворими на коронавірус більше як 50%.

Станом на 11 серпня в Україні зафіксовано 1 158 нових випадків Covid-19. Загалом на коронавірус хворіють 83 115 українців.

Померла за час пандемії від вірусу 1 951 людина, одужати вдалося 44 934 пацієнтам, з них за добу – 575 громадянам країни.

Найбільша кількість випадків інфікованих коронавірусною інфекцією фіксується у Львівській області (11 142), у Києві (9 687), Рівненській (7 018) та Чернівецькій (6 867).