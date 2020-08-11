Вступна кампанія 2020 в Україні розпочнеться 1 серпня.

За інформацією МОН, з цієї дати абітурієнти зможуть реєструвати свої електронні кабінети.

Прийом заяв розпочнеться з 13 серпня і триватиме до 22 серпня. Ті, хто складає вступні іспити замість ЗНО, зможуть подати документи до 16 серпня.

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Дати вступних іспитів та творчих конкурсів:

на бюджет – 1 – 12 серпня ;

; на контракт – 13 – 22 серпня.

Дати проведення співбесід – 16 – 18 серпня.

Водночас списки рекомендованих до зарахування за квотою або результатами співбесіди з’являться 20 серпня о 12.00.

Рейтингові списки рекомендованих до зарахування на основі ЗНО, творчих конкурсів і вступних іспитів опублікують 27 серпня о 12.00.

Вступна кампанія 2020

Через коронавірус і карантин вступну кампанію 2020 в Україні перенесли на серпень.

За інформацією МОН, наказ підписали 4 травня 2020 року.

Документ пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції.