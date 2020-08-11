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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

11 серпня у Києві зафіксували 9 687 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 123 нових.

Захворіли:

  • 54 жінки – від 19 до 78 років;
  • 57 чоловіків – від 20 до 79 років;
  • вісім дівчаток – від 1 до 17 років;
  • чотири хлопчики від 4 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

  • Голосіївський – 775;
  • Дарницький – 1 598;
  • Деснянський – 1 200;
  • Дніпровський – 1 130;
  • Оболонський – 854;
  • Печерський – 905;
  • Подільський – 589
  • Святошинський – 805;
  • Солом’янський – 1 033;
  • Шевченківський – 798.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

карта коронавірус київ 11 серпня

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 11 серпня зафіксований у 1 158 осіб.

Загалом за час пандемії вірус підтвердили у 83 115 українців.

1 951 людина померла від хвороби, одужати вдалося 44 934 пацієнтам.

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