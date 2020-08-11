11 серпня у Києві зафіксували 9 687 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 123 нових.

Захворіли:

54 жінки – від 19 до 78 років;

57 чоловіків – від 20 до 79 років;

вісім дівчаток – від 1 до 17 років;

чотири хлопчики від 4 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Голосіївський – 775;

Дарницький – 1 598;

Деснянський – 1 200;

Дніпровський – 1 130;

Оболонський – 854;

Печерський – 905;

Подільський – 589

Святошинський – 805;

Солом’янський – 1 033;

Шевченківський – 798.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 11 серпня зафіксований у 1 158 осіб.

Загалом за час пандемії вірус підтвердили у 83 115 українців.

1 951 людина померла від хвороби, одужати вдалося 44 934 пацієнтам.