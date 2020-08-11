11 серпня у Києві зафіксували 9 687 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 123 нових.
Захворіли:
- 54 жінки – від 19 до 78 років;
- 57 чоловіків – від 20 до 79 років;
- вісім дівчаток – від 1 до 17 років;
- чотири хлопчики від 4 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Голосіївський – 775;
- Дарницький – 1 598;
- Деснянський – 1 200;
- Дніпровський – 1 130;
- Оболонський – 854;
- Печерський – 905;
- Подільський – 589
- Святошинський – 805;
- Солом’янський – 1 033;
- Шевченківський – 798.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 11 серпня зафіксований у 1 158 осіб.
Загалом за час пандемії вірус підтвердили у 83 115 українців.
1 951 людина померла від хвороби, одужати вдалося 44 934 пацієнтам.