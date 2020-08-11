На підтримку білорусів у Києві запустили дрон з прапором Білорусі, а також пробіглися з ним вздовж скляного мосту.

Компанія Dronarium, яка займалася зйомкою відео, зазначила, що події, які зараз відбуваються у Білорусі, неможливо обійти стороною.

– Після закриття виборчих дільниць люди мирно вийшли на вулиці білоруських міст, щоб захистити своє право обирати, але отримали за це жорстке придушення зі сторони силовиків. Відповідати силою на мирний протест замість діалогу – неприпустимо.

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На своїй сторінці у Facebook компанія розмістила змонтоване відео під слова з пісні Віктора Цоя: Перемен требуют наши сердца!

– Ми неодноразово підіймали прапори тих, хто відчуває утиски у своїх свободах: супроводження прапорами проведення Київ Прайд, політ над Києвом прапору Кримсько-татарського народу.

Тому сьогодні ми знову в небі – тепер із прапором Білорусі, щоб висловити власну позицію та показати людям там свою підтримку, – зазначила компанія.