Карантин в Україні, введений 12 березня, триває вже 153 дні. За останнім рішенням уряду, він діятиме до 31 серпня.

11 серпня в Україні знову погіршилася епідситуація, збільшився добовий приріст – за добу 1 158 нових випадків Covid-19.

Загалом за час пандемії коронавірус підтвердили у 83 115 українців.

Померла за час пандемії від вірусу 1 951 людина, одужати вдалося 44 934 пацієнтам, з них за добу – 575 громадянам країни.

Тим часом у Києві кількість хворих за добу зросла майже вдвічі, порівняно з попереднім днем.

За добу вірус виявили у 123 киян, серед них – 12 дітей та чотири медики.

За час пандемії у Києві 3 247 мешканців подолали хворобу, за добу – 33 пацієнти.

Найгіршою епідситуація залишається у Дарницькому районі міста – Covid-19 підтвердили у 1 598 киян.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Петриківському обласному геріатричному пансіонаті, розташованому поблизу Тернополя, зафіксовано спалах коронавірусу.

Там загалом захворіли 23 підопічних пансіонату та один працівник.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні друга хвиля пандемії коронавірусу вже розпочалася.

– Ми прогнозували, що так звана друга хвиля, тобто суттєве збільшення кількості хворих, буде десь у жовтні-листопаді – і це буде поєднано з сезонною епідемією грипу. Так рахував весь світ, але зростання інфікованих вже фіксують усі країни Європи, – зазначив Степанов.

В окремих областях вже розгортають лікарні “другої хвилі”. У Львівській області лікарні заповнені хворими на коронавірус більше як 50%.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.