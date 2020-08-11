Погода на 11 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Україна

Погода в Україні на 11 серпня (КАРТА)

Погода в Україні 11 серпня буде по-літньому спекотною, але з грозами майже на всій території країни.

Зокрема, на заході країни синоптики прогнозують +25-28° вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +15-17°. Дощі і грози очікуються у всіх західних областях.

У центральних і північних регіонах вдень очікується до +28°, а вночі +16-18°, очікуються опади і грози. На сході країни буде сухо, температура повітря коливатиметься в межах +27-29°.

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На півдні країни температура повітря вдень становитиме +29-31°, а вночі – 18-20 вище нуля.

У Києві 11 серпня буде спекотна, але дощова погода. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +26-28°, а вночі – 16-18 вище нуля.

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Загалом погода у серпні у першій половині місяця буде спекотною. Температура коливатиметься в межах +28-34° без істотних опадів.

Похолодання синоптики обіцяють з 18-20 серпня, коли циклон принесе дощі і грози.

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