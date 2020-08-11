25 серпня 2020 року Верховна Рада може зібратися для проведення позачергового пленарного засідання.

Про це повідомила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися, і, найімовірніше, відбудеться позачергова сесія парламенту, – зазначила Євгенія Кравчук.

Читайте: Середня зарплата в Україні у червні зросла майже на 10%

Головним питанням сесії стане законопроект Зеленського про збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 тис. грн, про який повідомили в Офісі президента 6 серпня.

– Це необхідно ухвалити ще у серпні, тому потрібна позачергова сесія, – додала Євгенія Кравчук.

Підвищення зарплати в Україні

З 1 вересня 2020 року в Україні можуть збільшити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

З такою ініціативою виступив президент України Володимир Зеленський.

За словами представників Офісу президента, це допоможе поліпшити соціально-економічне становище українців.