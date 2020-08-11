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Факти / Україна / Політика

Рада може зібратися на позачергове засідання 25 серпня

25 серпня 2020 року Верховна Рада може зібратися для проведення позачергового пленарного засідання.

Про це повідомила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися, і, найімовірніше, відбудеться позачергова сесія парламенту, – зазначила Євгенія Кравчук.

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Головним питанням сесії стане законопроект Зеленського про збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 тис. грн, про який повідомили в Офісі президента 6 серпня.

– Це необхідно ухвалити ще у серпні, тому потрібна позачергова сесія, – додала Євгенія Кравчук.

Підвищення зарплати в Україні

З 1 вересня 2020 року в Україні можуть збільшити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

З такою ініціативою виступив президент України Володимир Зеленський.

За словами представників Офісу президента, це допоможе поліпшити соціально-економічне становище українців.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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