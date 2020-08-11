Сергій Притула йде на вибори мера у Києві: чого очікувати від кандидата

Сергій Притула 11 серпня офіційно заявив, що балотуватиметься у мери Києва. Шоумен піде на місцеві вибори в Україні від партії Голос.

Спільне рішення оголосили під час форуму партії.

Факти ICTV разом з політологом Володимиром Фесенком розібралися, чи має шоумен шанси на перемогу та чи замінить він Віталія Кличка на посаді.

Сенсації не було

Чутки про те, що Притула йде у мери Києва почали з’являтися вже давно, особливо після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

– Це була очікувана, закономірна подія. Притулу давно переконували йти в політику та приєднатися до Голосу, – стверджує Фесенко.

За словами політолога, Притула буде одним з фаворитів на перемогу у виборах мера Києва, проте боротьба буде жорсткою.

– У другому турі у Притули є всі шанси на перемогу, а от у першому треба ще буде поборотися.

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Конкуренти Кличка

За словами політолога Володимира Фесенка, у боротьбі за вихід до другого туру конкуренцію Кличку складуть ще троє кандидатів:

Сергій Притула – партія Голос

Ірина Верещук – партія Слуга народу

Андрій Пальчевський – бізнесмен

За нещодавніми даними опитування групи Рейтинг, Кличка у першому турі підтримують 38,7% опитаних, тому й стоїть питання про другого конкурента.

– У першому турі голосують За кандидата, а не Проти. Голосуватимуть за популярну людину, не політика, але який хоче прийти до неї і змінити її. Це голосування за селебрітіз, – стверджує політолог.

Однак у випадку з Притулою трохи інакше – у нього є чітка громадянська позиція.

– Людина має свою чітку думку, позицію у багатьох політичних питаннях. Він брав участь у волонтерському русі, тому його прихід до політики абсолютно невипадковий.

На запитання, чи зможе Притула стати заміною Кличку та взяти місто у свої руки, є проста відповідь: Кличко ж зміг, хоча теж не був готовий.

– Притула працюватиме не сам – йому і Голос допомагатиме, і, можливо, знайдеться людина з бізнесу. Якщо є зв’язок з політичною командою, то саме вона і допомагатиме, – зазначає Фесенко.

Вплив Зеленського

Рейтинг Притули може трохи похитнути той факт, що в Україні вже є один шоумен при владі – Володимир Зеленський.

Тобто, зважаючи на його рейтинги, виборці задумуються, а чи потрібен нам ще один представник шоу-бізнесу?

– Рейтинги падали в усіх президентів. Це особливість нашої політичної культури – розчарування.

Однак, за словами Фесенка, такої думки притримуватиметься незначна кількість людей, однак фатальним вироком для Притули вони не стануть.

Місцеві вибори в Україні назначені на 25 жовтня, неділя.

Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відбудуться на всій території країни, крім анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.