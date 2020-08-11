ЦВК не виключає проведення виборів на підконтрольному Донбасі

Центральна виборча комісія України не виключила можливість проведення виборів у прифронтових районах Донецької та Луганської областей 25 жовтня.
Для цього необхідні нові висновки Донецької й Луганської Військово-цивільних адміністрацій, повідомили у ЦВК.
Місцеві вибори 25 жовтня можуть пройти на території десяти громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області.
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Також вибори можуть бути у восьми громадах Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.
Рішення не проведення виборів в зазначених громадах Донбасу було прийнято на підставі попередніх висновків Донецької та Луганської ВЦА.
Вибори на Донбасі
ЦВК 8 серпня ухвалила рішення, що проведення місцевих виборів 25 жовтня в окремих громадах Донецької та Луганської областей неможливе.
Тоді комісія взяла до відома висновки військово-цивільних адміністрацій, які надійшли 7 серпня.