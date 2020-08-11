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Факти / Україна / Суспільство

ЦВК не виключає проведення виборів на підконтрольному Донбасі

Центральна виборча комісія України не виключила можливість проведення виборів у прифронтових районах Донецької та Луганської областей 25 жовтня.

Для цього необхідні нові висновки Донецької й Луганської Військово-цивільних адміністрацій, повідомили у ЦВК.

Місцеві вибори 25 жовтня можуть пройти на території десяти громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області.

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Також вибори можуть бути у восьми громадах Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

Рішення не проведення виборів в зазначених громадах Донбасу було прийнято на підставі попередніх висновків Донецької та Луганської ВЦА.

Вибори на Донбасі

ЦВК 8 серпня ухвалила рішення, що проведення місцевих виборів 25 жовтня в окремих громадах Донецької та Луганської областей неможливе.

Тоді комісія взяла до відома висновки військово-цивільних адміністрацій, які надійшли 7 серпня.

Джерело: ЦВК

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